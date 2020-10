Sindicato Rural de Redenção deliberará sobre prorrogação do mandato de DR. Walteir Rezende

O DR. Walteir Gomes Rezende, diretor do Sindicato Rural de Redenção (SRR), deseja prorrogar por mais um ano seu mandato à frente do SRR, em virtude do período de pandemia que atrapalhou as atividades no ano de 2020, impedindo que fosse realizada a 25º Expo Polo Carajás, por conta das necessidades de distanciamento social. É intenção dele, então, no ano de 2021, comandar a realização do referido evento, que ano após ano é sempre muito aguardado e prestigiado pela população de Redenção e região.

Haverá, portanto, uma Assembleia Geral que deliberará sobre a permanência ou não da Diretoria, no dia 23 de Outubro de 2020.

(Da redação)