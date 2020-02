SEBRAE Pará realiza programação de entretenimento e diversão

Na manhã desta sexta-feira (31) ocorreu um evento na unidade de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) , chamado “Happy Day”. Este evento acontece em todas as 12 agências do SEBRAE no Pará, todo ano nessa mesma data todas as unidades do SEBRAE PA fecha as portas para o público e a diversão fica por conta dos funcionários.

Cada escritório do SEBRAE PA houve uma programação, em Redenção a programação contou com palestras, filmes e aulas de música com o Instituto Open Music, 3 professores se dispuseram a dar aula de teclado, bateria, canto e violão.

O que é o Open Music:

Open Music é um instituto de ensino na área da música, localizado em Redenção, conta com uma variedade de professores musicais, e uma abrangência em ensino de instrumentos.

O Instituto participou do projeto “Happy Day” do SEBRAE, contagiando a manhã.

A programação também contou com uma Oficina sobre liderança com Ieda Vilela, um momento de aprendizado e de impulso na vida profissional de cada um.

O objetivo principal desse projeto é a interação entre os funcionários e seus familiares além de contar com muito ensinamento e diversão.

(Júlia Mahraia/da redação)