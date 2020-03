Filho de Heber Dallan deixa seus agradecimentos á todos do Hospital de Câncer

Parabéns meu pai. Quero dizer do prazer de realizar aquilo que era o sonho seu (Heber Dailan) que foi e sempre será a minha inspiração de vida, sua determinação, coragem e sua forma tranquila de encarar os desafios por mais difíceis que eles pudessem ser.

E foi assim que ele enfrentou o câncer, enfrentou a doença de cabeça erguida, erguendo a cabeça daqueles que por vezes estavam em situação melhores que as sua, porém estavam tristes e inquietos. Enquanto ele sempre muito simples, mas elegante, educado, conseguia nos transmitir a tranquilidade e felicidade que seria suficiente para tranquilizar aos próximos.

Pois sua preocupação nunca foi partir para eternidade sozinho, mas sim a preocupação de como ficaríamos sem ele. Ele queria que nós ficássemos bem, ele queria o bem .

E foi por querer o bem que ele resolveu entregar uns dos seus bens de maior valor sentimental um Fusca 1300 73/73 para ser doado por uma causa nobre que irá fazer muito bem a muitas pessoas com câncer.

E assim meu pai (Heber Dailan) com o apoio dos seus amigos ainda vivos, Maçonaria, Rotary Clube , voluntários do hospital do amor que aqui destaque o nome do Nilton, que tomou a frente das vendas das cartelas.

Atingiram um valor total de R$ 61.500,00

Que será doado ao Hospital do Câncer que está sendo construído em Palmas-To.

Parabéns Luana ganhadora do Fusquinha e a toda equipe que ajudou o meu pai nessa empreitada, difícil, mas com um resultado satisfatório!

Sei que o líder desta equipe é Deus, mas sei que do lado de Deus meu pai (Heber Dailan) acompanhou tudo feliz, e também foi inspiração para todos se esforçarem nessa causa.

Parabéns a todos, deixo aqui meu amor e carinho pelo meu pai e por essa causa tão nobre!