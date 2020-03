REDENÇÃO: Trabalho acadêmico leva estudantes para conhecer o jornal A Notícia

Na tarde de quarta-feira (11), 26 alunos do 4º ano fundamental da Escola Municipal Alacid Nunes em Redenção, visitaram a sede do Á Notícia para saber como é feito o jornal. Acompanhados por três professores os estudantes conheceram a redação, e os setores de revelação e impressão. Eles ouviram sobre como funciona o dia a dia desde a captação da informação até a distribuição do semanário.

Os estudantes estavam sobre coordenação da professora Maria de Jesus – juntamente com a auxiliar Luzimar Santos e da acadêmica de pedagogia Simone Silva. O objetivo da visita ao jornal foi para concluir um trabalho universitário com o tema ‘gêneros textual jornalístico’

Os alunos ficaram fascinados ao conhecer como funcionam as impressoras. Na ocasião tinha dado início à impressão do jornal e eles viram de perto as máquinas trabalhando. A professora Simone Silva, responsável pelo trabalho, disse que foi uma grande novidade para o aprendizado dos alunos.