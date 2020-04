REDENÇÃO: Segundo caso de Covid-19 é confirmado no município

Na manhã desta quinta-feira (23), foi confirmado o segundo caso de Coronavírus em Redenção. Foi passado a nossa reportagem que uma pessoa realizou um teste rápido em um laboratório particular no município, e o mesmo testou positivo para Covid-19.

A Secretaria de Saúde de Redenção confirmou que o teste foi realizado, e que ainda nesta quinta-feira (23) será colhido o material para ser encaminhado ao Laboratório Central do Estado (LACEN) para confirmação. As informações ainda são poucas, tendo em vista que o paciente fez o teste em laboratório particular.

Quando é realizado um teste rápido em um laboratório particular, imediatamente os dados deverão ser informados a Secretaria de Saúde Municipal, para que seja tomadas as providências de coleta do material, e enviado para realização do exame no laboratório oficial do estado, se for confirmado, o caso será inserido nas estatísticas.

Até o fechamento desta edição, nossa reportagem continuava buscando informações.

O primeiro caso de Covid-19 em Redenção foi divulgado na terça-feira (21), o paciente é um moto taxista de 43 anos.

Nos últimos dias o moto taxista se encontrava em sua residência e a secretaria de saúde acredita que o vírus tenha sido contraído em Redenção, o prefeito falou em rede social que a transmissão no município já é comunitária.

O paciente continua em sua residência em isolamento social, o comitê de crise e a secretaria de saúde monitoram o caso com os devidos cuidados.

(Júlia Mahraia/ da redação)