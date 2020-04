Redenção: Secretaria de Educação segue no trabalho de reforma e ampliação de escolas

Mesmo em tempos de ameaça de pandemia da Copvid-19 a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Redenção, segue avançando nas reformas e ampliações dos prédios escolares na área urbana do município.

O processo de revitalização das unidades escolares visa aumentar o conforto, segurança e comodidade a alunos, professores e demais servidores. São seis obras de melhorias nas unidades escolares localizadas em diversos setores da cidade de Redenção.

Escolas que há muitos anos não eram reformadas, estão ganhando cara nova e readequação no ambiente escolar.

As escolas Otavio Batista Arantes, no Setor Aripuanã, Tharley Andrade no Setor Santos Dumont, Escola São Raimundo, localizada no Setor Jardim Ariane, EMEF Professor Ernani no Vila da Pedra e EMEI Jardim Cumaru, Escola Eva Tomé, também no Setor Santos Dumont, estão recebendo melhorias com o ousado projeto de melhorias das unidades escolares, implantado pelo secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira.

Melhorias com reparos internos e externos, manutenção elétrica e hidráulica, obras de acessibilidade, instalação de câmeras de monitoramento e alarmes, além de mobiliários novos e equipamentos.

Novas salas de aulas estão sendo construídas, garantindo assim o direito a educação de crianças, jovens e adultos.

De acordo com o secretário Vanderly Moreira, tão logo a situação volte à normalidade, as escolas reformadas e ampliadas estarão sendo entregues para a comunidade escolar. ‘’Eu acredito que os novos espaços reformados e ampliados, motivará novas práticas pedagógicas, trará motivação para professores que terão melhores de ministrar suas aulas e os alunos terão mais conforto, mais segurança e desejo de aprender’’, enfatizou Vanderly Moreira.

(Dinho Santos)