Redenção recebe academia de artes marciais e dança

Treinador de Box e Lutador de MMA profissional Janilton Matos estará inaugurando nesta quinta feira (12) o mais novo espaço de artes marciais e dança, onde acontecerá aulas de Box, Muay Thai, Treinamento Funcional e Dança.

O estúdio Janilton Matos estará atendendo crianças e adultos com excelentes profissionais com experiência no mercado que oferecerá o melhor a todos os alunos.

Janilton Matos reside em Redenção, faz parte da Federação Paraense de Box e também é treinador profissional credenciado pelo Treinador Nacional Ulisses Pereira.