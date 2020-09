REDENÇÃO: Prefeitura decreta como facultativo o feriado do Dia do Cristo Redentor

O prefeito de Redenção, Marcelo Borges, publicou na terça-feira (08) um Decreto que regulamenta o feriado do Dia do Cristo Redentor, o Padroeiro da Cidade. O feriado ocorre em 14 de Setembro e é instituído desde 2013. A partir do Decreto, fica a critério de cada secretário municipal o funcionamento e atendimento ao público nas repartições vinculadas, além de cada empregador poder decidir se dará ou não folga aos seus colaboradores e afins.

O decreto leva em conta o atual período de pandemia. Segundo Marcelo Borges, ao tomar a decisão ele conversou com padres de Redenção que concordaram com a alteração.

Leia o Decreto abaixo. (da redação)