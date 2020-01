REDENÇÃO: Prefeitura multa proprietários de cavalos deixados nas ruas

Prefeitura de Redenção, no sul do Pará, iniciou a captura de cavalos e burros que perambulam pelas ruas da cidade e são risco de provocar acidente que pode ser fatal tanto para pessoas quanto para os animais. A captura está sendo feita pelo Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável do Município de Redenção (IPPUR).

A decisão de começar a capturar os animais foi tomada após inúmeras reclamações feitas pela população, devido ao transtorno que os animais causam não só pelo risco de acidentes, mas também porque espalham lixo pelas ruas.

Os cavalos estão sendo levados para um abrigo e os proprietários têm até 15 dias, a partir da data da captura, para requerer a posse do animal. O dono será obrigado a pagar uma multa de R$ 1.500 por animal, mais as despesas com a manutenção dele no abrigo. Ele ainda assina um termo de compromisso se comprometendo a não deixar mais o animal solto na rua.

Animais de grande porte perambulando pelas ruas das cidades do sul e sudeste do Pará são comuns. Em Parauapebas, cidade mais rica do interior do Estado, há vários animais soltos nas vias e o município ainda não conta com um Centro de Zoonoses para recolhê-los.

Às margens da Rodovia PA-150, no trecho entre os bairros Casas Popular I e II e Bairro Tropical, é comum ver cavalos, burros e bodes margeando a pista ou mesmo atravessando a via, que é bastante movimentada. (Tina Santos)