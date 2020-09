REDENÇÃO: Prefeito Marcelo Borges é candidato a reeleição e ganha apoio do ex-prefeito JPC presidente do Republicanos

Com o slogan ‘’O amor continua’’ o Partido Social Democrático-PSD, de Redenção, realizou a sua convenção partidária que definiu os nomes dos candidatos a vereadores e prefeito para as eleições municipais de 15 de novembro.

O evento aconteceu na noite desta terça-feira (15), na quadra da Escola Maria Conceição Corrêa, e contou com a participação de candidatos a vereadores, apoiadores, simpatizantes, militantes do PSD, que conta com o deputado federal Joaquim Passarinho, maior expoente do partido no estado do Pará.

Durante o encontro foi oficializada a candidatura do prefeito Marcelo Borges, que vai para a disputa eleitoral como candidato reeleição.

A grande surpresa da noite, foi a chegada do ex-prefeito de Redenção, Jorge Paulo da Silva, o popular JPC, presidente do partido Republicanos de Redenção, que anunciou que o partido vai apoiar a candidatura de Marcelo Borges. A grande maioria dos discursos, foram marcados por emoção e homenagens ao prefeito Carlo Iavé, que faleceu recentemente vítima da Covid-19.

O ex pré-candidato Carlos Eduardo, que teve seu nome rifado pela cúpula estadual do MDB e virou cabo eleitoral e apoiador ilustre de Marcelo Borges, fez um discurso empolgante e conclamou a cada um dos presentes a levantar a bandeira do PSD e reeleger Marcelo Borges prefeito de Redenção. O vereador João Lúcio, foi outra liderança política que disse acreditar na eleição de Marcelo, pela sua simplicidade, lealdade, pelo companheiro e por ter ajudado o prefeito Iavé a gerir Redenção. ‘’Eu acredito na eleição do Marcelo Borges, ele tem experiência, já foi vereador, foi um vice-prefeito atuante e com toda certeza vai continuidade as obras que estão em andamento na cidade e já provou que tem capacidade para administrar Redenção’’, disse João Lúcio.

Ainda durante o encontro, o presidente do AVANTE, Flavio Almeida, também declarou apoio a candidatura de Marcelo Borges

Marcelo Borges agradeceu ao apoio de todos os presentes e disse saber que a luta vai ser difícil, mas, que confia primeiramente em Deus, no apoio dos amigos e no trabalho que ele realizou como vereador e vice-prefeito. ‘’Eu sei que a luta vai ser árdua, mas, tenho a confiança de que Deus estará conosco e eu tenho o apoio de vocês e da nossa população que vai saber reconhecer o nosso trabalho e continuar o legado do nosso prefeito Carlo Iavé, que transformou a nossa cidade com obras de qualidade. Vamos a avante, Redenção não pode parar’’, disse Marcelo Borges. (blog do Dinho Santos)