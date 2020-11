REDENÇÃO: Parque Municipal Ambiental abre a 3ª etapa

Com a presença do Prefeito Marcelo Borges, do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Aristóteles Alves, além de outras autoridades, foi aberto oficialmente neste domingo (29/11), a visitação ao Parque Ambiental de Redenção em sua 3ª etapa.

Segundo Aristóteles, cerca de 3.500 pessoas visitaram o parque neste domingo.

Programação de visitação:

Vila Ambiental das 8h às 18h nas terças-feira e aos sábado; e Região do Lago das 7h às 18h nas terças-feiras e aos domingos. De 1º a 31 de dezembro a Vila Ambiental tem horário das 8h às 22h em função do Natal na Vila Ambiental.

(Otávio Araújo)