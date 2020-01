REDENÇÃO: Modelo irá representar Redenção em concurso de beleza

A belíssima Iasmim Estefane Rodrigues (20), nascida em Redenção mas criada no munícipio de Santa Maria das Barreiras, colônia Inajá 02, irá representar Redenção no concurso “Miss Universo Pará” que acontecerá em Belém, considerado o concurso de beleza mais importante do Estado, tendo mais de 50 anos de história. O confinamento começa dia 01 de março e a grande final no dia 08 de março, as candidatas se hospedarão em um hotel, durante uma semana. As pretendentes que disputará o prêmio passarão por provas, como desfile de biquíni, cada candidata será julgada por um júri técnico, sendo avaliados os quesitos plásticos e oratórios, desfilam também com trajes típicos, onde cada leva sua história em seu vestuário.

Iasmim participou de seu primeiro desfile aos 16 anos, ela conta que houve diversos desafios em sua jornada, o primeiro foi o fato de ser descendente de uma família que morava no campo e de sua pele ser negra. Ao concorrer um concurso de beleza pela primeira vez, em sua comunidade, Iasmim foi à busca de conhecimento, foi quando ela conheceu o “Sr. Darlan Santos”, coordenador municipal do Miss Universo Pará, ela fez aulas de passarela, etiqueta e moda.

A modelo ainda não é patrocinada pela rede pública, todo recurso de locomoção e gastos com vestuário vem de sua família que acredita e luta junto pelo seu sonho, e da ajuda de seu coordenador, já na parte da estética a modelo ganha tratamento da Bella Estética e da academia Pro Life. Iasmim já passou por diversas dificuldades, já trabalhou como babá, doméstica, e hoje trabalha como modelo para uma empresa de moda de Redenção. Iasmim pretende levar a área da moda como profissão para vida.

A encantadora Iasmim já participou e ganhou diversos concursos da região, entre eles: Miss Redenção Teen; Miss Eco Brasil; Miss Pará.

Iasmim deixa uma mensagem paras garotas de Redenção que assim como ela sonham em ser modelo, “As moças que querem participar de concursos de beleza, primeiro de tudo, deve ser leal ao seu coordenador, ele se torna seu único escudo, sempre em busca de seu melhor, se preocupando com sua estética. Tem que ter muita dedicação aos estudos, aos cuidados com seu corpo, ser determinada, focar no que deseja, ter uma boa alimentação, ser alegre e simpática sempre e gozar de uma boa saúde” diz Iasmim a população de Redenção e região.

(Júlia Mahraia/ da redação)