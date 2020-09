REDENÇÃO: MDB adia Convenção Partidária para buscar mais alianças

Segundo informação do Dr. Walteir Rezende, presidente em Redenção do partido MDB, a Convenção Partidária que declarará Willian do Potência como candidato oficial à prefeito do partido foi adiada. O motivo é que o partido ainda quer fazer alianças com outros partidos e alargar os números de apoiadores; no momento o MDB em Redenção não fez coligação.

Ademais, o Governador Helder Barbalho (MDB) reuniu-se com Dr. Rener (PSB), nome apontado como pré-candidato a prefeito de Redenção, e convidou-o para ser o candidato a vice-prefeito de Willian do Potência. Ainda há dúvidas se Dr. Renê realmente aceitará a oferta, a decisão deverá ser informada ao público até o dia da Convenção Partidária do MDB, que foi marcada para a próxima quarta-feira (16), data limite para a realização de convenções. (da redação)