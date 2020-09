REDENÇÃO: Jovem é assassinado dentro de casa no setor Bela Vista

Na noite do último sábado (12), ocorreu um homicídio em uma residência no Setor Bela Vista em Redenção (PA). A vítima, Jadson Matos Cunha, estava dentro de casa com outras três pessoas quando o assassino entrou por um portão e efetuou vários disparos de arma de fogo. Jadson, conhecido como ‘Chambari’, levou três tiros e morreu na hora; já Fernanda, uma das moças que estavam na casa, levou um tiro na perna e foi encaminhada ao hospital onde aguarda cirurgia para retirada do projétil. Até o momento a Polícia Civil não se pronunciou sobre o caso.(Karlos Wonnei 190)