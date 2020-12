REDENÇÃO: Inscrições do concurso público da prefeitura encerram nesta quinta-feira

Encerram nesta quinta-feira (10) as inscrições para o concurso público para a Prefeitura Municipal de Redenção. O Edital contendo todos os cargos, salários e outras informações sobre o certame foi publicado no dia 05 de outubro. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 dessa quinta, no site http://institutovicentenelson.com.br.

Conforme o cronograma do concurso, que teve alterações prorrogando o período de inscrições e novas datas para a realização das provas, as provas serão aplicadas em duas datas: dia 31 de janeiro (nível fundamental) e 7 de fevereiro de 2021 (níveis médio e superior). Haverá também analise de títulos para os cargos que exigem graduação, com entrega dos documentos entre os dias 10 e 12 de março de 2021.

A taxa de inscrição para o nível fundamental incompleto é de R$ 45,00, nível médio completo R$ 55,00 e nível Superior Completo o valor será de R$ 70,00. Serão ofertadas ao todo 1012 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O certame terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do resultado final. (Delmiro Silva, do An10 Notícias)