REDENÇÃO: Homem preso por tráfico no Setor Ipiranga também é suspeito de outros crimes

Na terça-feira (07), Willian Rafael Silva Alves, vulgo Cigano, 20 anos de idade, foi preso durante uma operação da Polícia Civil que investigava o tráfico de drogas no Setor Ipiranga. Com o sujeito a polícia apreendeu drogas e uma arma. Ao chegar na Depol, foi constatado que havia um mandado de prisão emitido pela Comarca de Redenção, relacionado a um inquérito que apura a prática de crime de estupro de vulnerável. Ainda, observou-se na delegacia que Willian Rafael possui várias passagens pela polícia por crimes diversos. O rapaz aguarda decisão da justiça no novo presídio de Redenção. (portal Karlos Wonnei 190)