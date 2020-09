O corpo de Edipol Pinto da Silva, 27 anos de idade, foi encontrado em uma vicinal cerca de 50 quilômetros da sede do município de Redenção, sentido Pebas, próximo à Vila Brejão.

Segundo informações do portal “Redenção190”, foi constatado que a vítima teria se envolvido em vários litígios na noite do crime, na sexta-feira (04). A polícia esteve no local apurando a situação e iniciou as investigações.

Até o momento nenhum suspeito provável foi apontado como autor do crime.

(Portal Redenção190)