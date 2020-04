REDENÇÃO: Falece ex-vereador José Rosa, vítima de acidente há um mês

Ontem por volta das 18:30 hrs veio a óbito o ex-vereador de Redenção José Rafael Rosa (68), no Hospital Regional de Redenção, onde se recuperava de acidente. Ele estava internado desde o dia desde o dia 08 de março em uma pós cirurgia que havia feito no rosto. O seu quadro era estável, mas o mesmo começou a ter febres intermitentes, e havia pego uma infecção hospitalar juntamente com pneumonia e sintomas de depressão, seus órgão começaram a paralisar e ele veio a óbito.

ACIDENTE: A cerca de um mês José Rosa foi vítima de um acidente na BR-155, ele e sua esposa estavam indo a Rio Maria em uma camionete quando foram surpreendidos por um carro que vinha no sentido sentido oposto dirigido por um adolescente. Hélia Pereira Rosa (57), esposa de José Rosa morreu na hora, Whatyla Borges (19), que era passageiro do outro carro também morreu no acidente.

SAUDADE: José Rosa foi vereador em 2004 e residia em Redenção, onde era bastante conhecido em todas as camadas sociais. Sanfoneiro raiz de boa qualidade, Rosa era personalidade requisitada nas rodas de viola e participação em programas de televisão como atração musical. Na política , ele não disputava cargo eletivo, mas sempre era figura importante no procesao eleitoral local e regional. “Foi um grande vereador, uma mão amiga das pessoas mais carentes e um grande parceiro que tive. Redenção perde um grande homem”, disse o vereador de Redenção João Lúcio.