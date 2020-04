Redenção contará com 4 barracas de campanha do Exército Brasileiro

O General do Exército Brasileiro, Carlos Henrique, Comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá, disponibilizou quatro barracas de campanha atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Administração de Redenção.

Essas barracas de campanha serão utilizadas para auxiliar nas triagens e atendimentos em caso de situação de emergência devido à pandemia do coronavírus.

A medida é preventiva e faz parte de uma série de medidas e recomendações adotadas.

O Exército apenas disponibilizou os materiais. Eventuais atendimentos e desenvolvimento de ações serão realizados pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito de Redenção, Carlo Iavé, enviou também um pedido ao Governador do Estado do Pará, Hélder Barbalho, solicitando um Hospital de Campanha, com leitos e equipamentos necessários a um tratamento adequado. “É uma medida de prevenção, ou seja, estamos nos antecipando em caso de necessidade”, citou o Prefeito.

(Ascom – Prefeitura de Redenção).