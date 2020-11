Concurso Público da Prefeitura de Redenção tem novas datas

O cronograma do Concurso Público do Município de Redenção que estava previsto para os dias 12 e 23 de Dezembro passou por mais uma retificação e agora o candidato tem mais tempo para se preparar, bem como quem ainda não havia se inscrito ganhou mais uma chance para solicitar a participação. A retificação ocorreu na última quinta-feira (26).

As mudanças são as seguintes:

A prova objetiva para cargos de Nível Fundamental Incompleto será 31/01/21.

A prova objetiva para cargos de Nível Médio/ Técnico Completo será 07/02/21.

A prova objetiva e discursiva para cargos de Nível Superior também será 07/02/21.

Já as inscrições podem ser feitas até 10 de Dezembro, elas haviam se encerrado em 23 de Novembro. O valor da taxa é de R$40, 00 a R$70,00, a depender do cargo para o qual o candidato fará a prova; também é possível solicitar a isenção para pessoas que se enquadrem nos critérios estabelecidos no edital.

Confira o Cronograma e outras informações ou faça a inscrição, no site da banca organizadora clicando aqui. (Da Redação)