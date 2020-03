REDENÇÃO : Comércio volta a funcionar com restrições no atendimento

Atendendo reivindicação da categorial comercial, empresarial, de serviços e do agronegócio, o Comitê de Combate ao Coronavírus formado por Prefeitura Municipal, Ministério Público, Poder Judiciário, Defesa Civil e OAB, resolveu, nesta quinta-feira (26/03), permitir o funcionamento de parte do comércio com algumas restrições no atendimento a partir desta segunda-feira (30/03).

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

Afastamento de funcionários acima de 60 anos, assim como os portadores de doenças autoimunes ou que apresentem sintomas do coronavírus.

Limitações quanto ao atendimento com a proporção de dois clientes por funcionário, sempre evitando aglomerações e mantendo o distanciamento de 1,5m.

Empresas com número igual ou superior a 10 colaboradores funcionarão com 50% de sua capacidade, sugerindo rodízio entre empregados.

As empresas deverão fornecer aos seus funcionários EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, bem como álcool em gel, além de limpeza constante de pisos, balcões, maçanetas a cada duas horas.

Horário de atendimento prioritário para idosos.

(Maurício Bonoli – Sul do Pará)