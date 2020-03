Promotora solicita medidas contra o Coronavirus

A promotora de justiça Lorena Moura Barbosa de Miranda emitiu Recomendação aos prefeitos e respectivos secretários municipais de saúde de Redenção, Pau D’Arco e Cumaru do Norte, no sul do Pará, solicitando a adoção imediata de medidas voltadas à formulação de um Plano de Atuação Preventivo para o combate ao COVID-19 (coronavírus).

A recomendação atende as diretrizes do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus, lançado pelo Ministério da Saúde.

(com informações de Rio Maria em Foco)