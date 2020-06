Prefeitura de Redenção volta a proibir venda de bebidas alcoólicas e pode decretar Lockdown

Com a média de 30 pessoas contaminadas com covid-19 todos os dias, o Ministério Público e o Comitê de Crise no Combate ao Coronavírus se reuniram na sexta (5) para tratar do crescimento da doença em Redenção.

A decisão do poder público foi imediata, e no sábado pela manhã foi divulgado o novo decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais até o dia 21 de junho, sob pena de multa e procedimentos criminais.

Segundo Wilker Muniz, do Comitê de Crise, se o município continuar nesse ritmo é bem provável que seja decretado esta semana o lookdown com fechamento de todos os comércios e atividades não essenciais.

Um dos agravantes tem sido os supermercados, sempre lotados e que por falta de fiscalização não respeitam a determinação de distanciamento dos clientes.

(Mauricio Bonoli)