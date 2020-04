Prefeitos do Sul do Pará se mobilizam em cumprimento ao decreto do Governo do Estado

As secretarias de Saúde de Tucumã e Ourilândia do Norte deram início, na manhã desta quarta-feira, 08, na PA-279, a barreira sanitária integrada entre os municípios, a barreira sanitária foi montada em frente ao aeroporto de Ourilândia.

.A iniciativa visa dar cumprimento ao decreto estadual do governador Helder Barbalho.

Equipes técnicas da área de Saúde dos dois municípios fazem a triagem de quem chega e sai das cidades, com a supervisão dos secretários de Saúde de Tucumã, Raphael Antônio, e de Ourilândia, Marinalva Soares.

A secretária de Saúde de Ourilândia, Marinalva Soares, diz que é fundamental a parceria entre os municípios, uma vez que os técnicos de saúde estão se revezando. “Isso demonstra o nosso zelo com a população da região, e o isolamento social é o melhor meio de se evitar a expansão do coronavírus. Por conta disso estamos fazendo este monitoramento para que as pessoas que cheguem a nossas cidades se sintam seguras. A barreira sanitária ficará até o dia 14”.

O comandante Regional da Região do Alto Xingu, tenente-coronel Gefone diz que o trabalho em conjunto das prefeituras têm como objetivo cumprir o decreto do governador do Pará Helder Barbalho. “Por isso, estamos proibindo a entrada e saída de transportes intermunicipais como vans, ônibus e microônibus, a fim de evitar a chegada do coronavírus nas duas cidades, uma vez que, até o momento, não há registro de covid-19 na região”, reforça o policial.

Em Redenção, a Polícia Militar iniciará uma barreira sanitária nas PA-287; PA-155; PA-158. A barreira durará entre o dia 08 a 13 de abril, e retornará no dia 17 ao 22 de abril.

Em Conceição do Araguaia também haverá barreiras sanitárias, como meio de prevenção. Os meios de locomoção alternativa também estão paralisados e retornarão somente após o dia 13 de abril.

(Júlia Mahraia/ da redação)