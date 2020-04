Prefeito Iavé anuncia o primeiro caso de coronavírus e que transmissão é comunitária

No final da tarde do feriado de Tiradentes (21) , o prefeito de Redenção Carlo Iavé (PMDB), através da rede social passou duas informações de grande repercussão; Temos o primeiro caso de Coronavírus no município, e a transmissão é comunitária. Trata-se de um homem de 43 anos.

A realização do exame se deu no dia 16 de abril e, segundo informações da coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Redenção, Eliana Queiroz Evangelista Ciccone, o indivíduo se encontra em isolamento domiciliar.

O presidente da Associação dos Moto taxistas de Redenção, Renivaldo Silva, postou um áudio dizendo que há a possibilidade de ser um moto taxista a primeira vítima do Coronavírus em Redenção.

(Júlia Mahraia/ da redação)