O prefeito da cidade de Redenção, no Sul do Pará, Carlos Iavé Araújo, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19), no domingo (02).

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, na segunda-feira 03 de agosto.

Seguindo orientações médicas, o prefeito deu início ao isolamento por 14 dias. O gestor relatou que está bem, apenas com sintomas leves, e durante o período de quarentena, seguirá atendendo de maneira remota.

(Rio Maria em foco)