Piloto de Redenção morre em acidente aéreo em Roraima

Na tarde de terça-feira (07) um avião Scalene, caiu após decolagem, o piloto Santiago Rodrigues (45), morador de Redenção veio a óbito.

O avião iria decolar na vicinal 17 da vila Roxinho, em Iracema, no sul de Roraima, e iria sentido a um garimpo, o voo seria curto, duraria certa de 30 a 45 minutos.

De acordo com a Polícia Militar de Mucajaí, o avião sumiu do local do acidente. A suspeita é que a aeronave tenha sido escondido por garimpeiros.

Ainda de acordo com a PM, o piloto foi socorrido por uma caminhonete até o hospital da cidade.

O piloto estava levando uma mercadoria até o garimpo, quando a mercadoria que estava dentro da aeronave se deslocou até o fundo do avião, causando um “estol” que é a perda de sustentação, o avião não conseguiu realizar a decolagem, causando o acidente.

Os pais de Santiago residem em Redenção onde acontecerá o velório, o corpo de Santiago está a caminho de Redenção, onde seus pais residem. Ele já trabalhou como piloto para diversas fazendas da região e era muito querido pelos profissionais da mesma área na região.

(Júlia Mahraia/ da redação)