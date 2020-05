Morre médico que fazia tratamento de Coronavírus no Hospital Regional em Redenção

Na manhã desta sexta-feira (08), veio a óbito o médico Alex Riberio Bello (53), que estava internado no Hospital Regional de Redenção fazendo tratamento de Coronavírus. Ele deu entrada na UPA de Xinguara no dia 18 de março e em seguida foi transferido para o Hospital Regional, onde foi submetido a exames que confirmaram que ele havia contraído o Covid-19. Nossa reportagem apurou que o médico já havia se recuperado do Coronavírus, mas contraiu uma infecção hospitalar agravada por uma pneumonia bacteriana.

Nos últimos 15 dias que antecederam a data que ele procurou a UPA em Xinguara, o médico atendeu durante cinco dias em Água Azul do Norte e 10 dias em São Félix do Xingu. A sua esposa também foi submetida ao exame de Covid-19 e deu negativo.

Alex Ribeiro é natural do Rio de Janeiro, ele veio para o Pará há pouco tempo e já havia trabalhado nas cidades de Redenção, Xinguara, Água Azul do Norte e São Félix do Xingu. Atualmente ele estava residindo na município de Xinguara, juntamente com sua esposa Olívia Coelho. Ele era pai de seis filhos, destes dois são adotivos.