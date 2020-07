Justiça determina o fechamento das atividades não essenciais por 10 dias em Redenção

No final da tarde de quarta-feira (1), comerciantes fizeram carreata pelas ruas da cidade em protesto contra o fechamento do comércio. A prefeitura disse que não considera necessário o fechamento e que essa medida pode afetar ainda mais a economia do município, mas que vai cumprir a decisão.

A determinação foi uma resposta da Justiça a uma ação civil pública do Ministério Público do Estado (MPPA), que solicitou no dia 24 de junho o fechamento das atividades não essenciais. O MP argumentou que o endurecimento das medidas de isolamento em Redenção é necessário, já que a saúde pública do município pode entrar em colapso.