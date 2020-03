Grande lançamento da 25ª Expo Polo Carajás acontecerá essa semana

No dia 06 de março, o Sindicato Rural de Redenção, Bannach, Cumaru do Norte e Pau D’arco irá realizar a cerimônia de solenidade de lançamento da 25ª Expo Polo Carajás. Um evento de grande porte que movimenta o comércio em geral da cidade de Redenção e região.

Pessoas de vários municípios vêm para prestigiar o evento, que conta com grandes shows nacionais e rodeio realizados pela Cia de Rodeio Italo Todde.

O lançamento da Expo acontecerá no Tatersal de Leilões Antônio Henriques do Amaral Parque de Exposições Pantaleão Lourenço Ferreira. Júlia Mahraia da redação