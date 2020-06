Governo cancela instalação de hospital de campanha em Redenção

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, anunciou na quarta-feira (03), estrutura de saúde nos hospitais regionais de Redenção e Conceição do Araguaia.

A medida inclui a ampliação da estrutura do Hospital Regional de Redenção, chegando a 18 leitos de UTI.

No Hospital Regional de Conceição do Araguaia serão inclusos 12 leitos de UTI, e também com leitos clínicos para atendimento de pacientes com a Covid-19.

Segundo Helder, a estratégia inicial seria construir um Hospital de Campanha em Redenção para atender aos pacientes das cidades da região, no entanto, uma nova estratégia foi analisada e agora os serviços serão descentralizados.

(Rio Maria em Foco)