Garimpeiros interditam a BR-158/PA

A BR-158/PA está parcialmente interditada a cerca de 7/8 km da cidade de Redenção, na ponte sobre o Igarapé Maginco, desde a tarde deste sábado (19). Garimpeiros fecharam a rodovia em protesto por conta de uma operação, alegadamente do IBAMA em conjunto com a PF, onde queimaram um número considerável de PC’s, que são as máquinas de operação do garimpo. A fila de caminhão que formou-se ao final da tarde tinha bem mais de 1 km; a BR 158 é a que passa por toda a região mineradora do estado do Pará. (A redação)