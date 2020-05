COVID-19 SOLIDARIEDADE: Grupo Buriti doa 10.200 cestas básicas

Grandes empresas e artistas estão realizando ações solidárias para atender famílias atingidas economicamente com a pandemia do Covid-19. O grupo Buriti Imóveis empresa de planejamento urbano com sedes em Redenção e Goiânia e empreendimentos em vários estados brasileiros estão entregando 10.200 cestas básicas. A distribuição vem sendo feita através de entidades sociais e religiosas de cada município.



O grupo Buriti atua em 10 estados do Brasil e está distribuindo as cestas nas cidades onde a empresa tem loteamentos e condomínios. A maioria dos municípios é do Pará. Os sócios proprietários da empresa afirmam que campanhas solidárias fazem parte da missão do grupo Buriti e que neste momento é necessário ajudar famílias que necessitam. Na região Araguaia, sul do Pará – a distribuição já foi feita. Em Redenção a APAE, Igreja Católica e Mulheres de Raça fizeram a entrega dos mantimentos.



A compra das cestas está sendo feita no comércio de cada município onde haverá distribuição, a intenção é contribuir com a economia local. “Se cada um que puder, fizer um pouquinho, diminuiremos os impactos”, disse Moisés Carvalho Pereira, sócio proprietário. “Prezamos pela convivência direta com a realidade de cada município onde temos empreendimentos, essa ajuda humanitária é importante nesse momento”, afirmou Sidney Pena, sócio proprietário.

SOBRE: O Grupo Buriti é um dos maiores em desenvolvimento e planejamento urbano no Brasil, presente em 39 cidades de 10 estados. A empresa é focada principalmente, na criação e implementação de loteamentos urbanos e condomínios fechados, com 140 mil terrenos lançados. Iniciou as atividades em 2003, na cidade de Redenção (PA) e rapidamente ocupou lugar de liderança no mercado imobiliário da Região Norte. O Grupo Buriti criou conceito em loteamento, que alia infraestrutura de qualidade, rigoroso cronograma de entrega de obras, preços acessíveis e condições de pagamento diferenciadas.

As empresas Vallepar e Gav Resorts também

estão distribuindo mais 3.600 cestas de alimento

A Valle Empreendimentos, empresa especializada na comercialização imobiliária, construção civil e urbanização, que também tem como sócios os empresários Moisés Carvalho Pereira e seu filho Manoel Pereira – está doando mais 1.600 cestas. O critério de distribuição é o mesmo utilizado pelo grupo Buriti.



A Gave, pioneira na região Norte do Brasil na construção, comercialização de cotas e gestão de Resorts – também doou 2.000 cestas básicas. O grupo Gave é formado por uma sociedade que incluí a família Gratão (Redenção), Ainestein Mascarenhas (Redenção) e as empresas AMEC e Valle (Moisés Carvalho).

(da redação Lourivan Gomes)