Casos de Covid-19 voltam a subir aceleradamente nos boletins da Região Araguaia

Os números de casos confirmados de Covid-19 sobem continuamente nos 15 municípios da Região Araguaia, que contabiliza 25.125 já infectados, até esta quinta-feira (17), segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo 12º Centro Regional de Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA. O total de recuperados é de 23.721, além de 268 óbitos registrados em decorrência do vírus.

Conforme o boletim epidemiológico, de 1º a 15 de dezembro foram registrados 975 casos confirmados e nove óbitos na região; 472 a mais que na segunda quinzena de novembro, quando foram contabilizados 523 contágios e um óbito.

Agora na segunda quinzena de Dezembro, os números de casos voltaram a subir ainda mais rápido. Do dia 15 para o dia 16, houve um aumento de 145 casos confirmados na Região Araguaia. Na cidade de Redenção, apenas ontem (17) foram confirmados 203 casos a mais que o dia anterior (16). Redenção e Tucumã são os municípios com mais casos confirmados, com 4.379 e 3.803, respectivamente. Redenção também lidera os números de óbitos em razão do vírus, com 63 contabilizados até esta quinta-feira (17).

Em vários municípios da região segue proibida a realização de eventos públicos ou particulares, inclusive festas de Réveillon. Segundo especialistas, é necessário que a população siga as recomendações, como higienização com álcool em gel, uso de máscara de proteção facial e evitar contato físico e aglomerações. (Karyne Cruz, da Redação)