Caso de Coronavírus em Redenção é fake news

Na última terça-feira (10), uma mulher, cujo nome não foi divulgado, deu entrada no Hospital São Vicente na cidade de Redenção com sintomas gripais, conhecido como virose, e logo em seguida repercutiu em Redenção e região a informação de que a mesma estava com suspeita de Covid-19 (Coronavírus).

O Jornal Á Notícia foi atrás para saber sobre o caso, e após uma longa conversa com a direção do hospital, ficou claro que tudo não passou de especulações, e que a virose não tem qualquer ligação com o Coronavírus.

Em especulações foi dito que a mulher teve contato com pessoas de outros países, sendo assim uma informação incorreta. A direção do hospital disse que a mulher já está bem e receberia alta na tarde desta quarta-feira (11).

A conclusão de que a mulher não era portadora de Coronavírus foi através de exames feitos pela equipe clinica do Hospital com apoio de infectologistas e demais profissionais da área.

Júlia Mahraia/ da redação