BBRedex: Ideia criativa ganha repercussão em redes sociais

Uma ideia inusitada e criativa vem ganhando fama na cidade de Redenção e região, o evento BBRedex é inspirado no BBB 2020 transmitido pela rede Globo. O BBRedex, reúne 11 participantes, conta com uma casa para confinamento e vários patrocinadores. O programa é uma iniciativa do perfil do Instagram Redex Mil Grau, juntamente com um empresário da cidade.

O programa durará dois dias, iniciará sexta-feira (31) e sábado (01) será a final, havendo provas e eliminação, o programa será transmitido ao vivo pelo instagram (@redexmilgrau) e facebook ( Redex MilGrau). O apresentador Italo Almeida (SBT Redenção) será o âncora da transmissão, juntamente com a repórter Carol TeZão, personagem da produção. O prêmio do participante ganhador será um valor em dinheiro, uma Tv de 42 polegadas, um celular e brindes oferecidos pelos patrocinadores.

A escolha dos participantes foi por votos populares, através do Instagram as pessoas indicavam quem desejaria que participasse, os mais votados foram selecionado. Os participantes escolhidos pela população de Redenção e região são: Tais Machado; Dj Mayckel; Dj Honoratto; Samurai; Talita Stédile; Jackeline Del; Maik Goku; Diulia Larissa; Laise Lira; Taynah Rebekyh e um participante surpresa, cuja uma vaga será disputada por quatro pessoas, através de provas.

“No inicio eu pensei que seria só uma brincadeira, onde seria apenas divulgado os mais votados e fim. Mas não foi bem assim , teve uma proporção muito grande. Pra mim está sendo muito divertido participar. Tive a oportunidade de conhecer os outros participantes e a gente passa o dia conversando, brincando e se alfinetando. Não fazíamos ideia da proporção que esse evento tomaria, estamos tendo muito retorno no instagram o que é muito bom, afinal, alguns já trabalham com essa rede social assim como eu” diz Jackeline Del uma das participantes do BBRedex.

Há pessoas de diversos locais da região Norte acompanhando, como Conceição do Araguaia, Xinguara, Santa Maria das Barreiras entre outros municípios. O intuito do programa é trazer diversão e entretenimento, pois Redenção conta com uma abrangência de talentos, sendo eles na parte musical e na rede social.

(Júlia Mahraia/ da redação)