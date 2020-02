Assaltantes destroem carro-forte durante assalto na Rodovia BR-158 no sul do Pará

Na manhã desta quarta-feira (05), um grupo de assaltantes fortemente armado explodiram um carro forte da Empresa Prossegur na Rodovia BR-158, no trecho que liga a cidade de Redenção ao município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará.

As primeiras informações são as de que o bando utilizou uma grande quantidade de dinamite que partiu o carro-forte ao meio. De acordo com população que residem nas proximidades do ocorrido a explosão pode ser sentida a mais de três quilômetros de distância. O assalto aconteceu no trecho próxima a localidade de Agrovilla, no município de Santa Maria das Barreiras, há 50Km do Distrito de Casa de Tábua e 60 km da cidade de Redenção. Durante o assalto os bandidos atravessaram um caminhão na estrada que serviu de barricada para forçar a para do veículo responsável em transportar valores para abastecer agências bancárias e casas lotéricas na região do sul do Pará. Não há informação se algum segurança que viajava no veículo ficou ferido no assalto.

Uma equipe de Polícia Civil de Redenção se deslocou até o local. Com a finalidade de levantar informações que possam levar ao paradeiro dos assaltantes. Ainda não há informações sobre a quantia levada pelos assaltantes. Assaltos a carro-forte na Rodovia BR-158 no trecho entre Redenção e Santana do Araguaia, já está se tornando rotineiro, no passado foram três assaltos com as mesmas características do que foi praticado nesta manhã. O veículo ficou totalmente destruído.

(Com informações de Dinho Santos )