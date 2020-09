Apresentador Karlos Wonney será companheiro de chapa do prefeito Marcelo Borges

Nem Renata Rocha, nem ex-vereador José Roberto, o PSD definiu no apagar das luzes que seu candidato a vice-prefeito será o apresentador Karlos Wonney. Depois de articular e tentar uma composição com Drº Irapuã, que não foi pra frente, e tentar convencer o candidato e ex-vereador José Roberto, do AVANTE, declinar da candidatura de vereador e compor como vice na chapa do prefeito e candidato, a direção do partido apresentou o nome de Karlos Wonney como o companheiro de chapa de Marcelo Borges. Com a composição de Wonney, o PSD de Redenção, lança uma chapa puro sangue. O anuncio oficial da candidatura de Wonney aconteceu na manhã desta segunda-feira (21). A composição conta com o apoio do deputado federal Joaquim Passarinho.(blog do Dinho Santos)