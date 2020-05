A Justiça do Pará mandou transferir idosos de uma casa de repouso de Redenção, no sul do Pará, para proteger o grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus.

O Ministério Público do Pará (MPPA) recomendou que os idosos fossem levados para um abrigo municipal até que a instituição se adeque às normas de prevenção à pandemia. Uma das medidas é que os idosos recebam acompanhamento médico permanente.

(Com informações de Rio Maria em Foco)