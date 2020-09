Casa do irmão do Prefeito de Pau d’ Arco é alvo de balas de pistola ‘.40’

Clebson Pereira, popular ‘Clebin’, irmão de Fredson Pereira, o prefeito de Pau D’ Arco, passou por uma situação alarmante na noite de ontem (10). Segundo ele, era por volta das 10:40 quando chegava à sua casa em Redenção, vindo do município Pau D’ Arco, e visualizou dois indivíduos numa moto. No momento que os homens o avistaram se evadiram do local, sem que Clebin pudesse identifica-los ou a moto. Quando se aproximou mais da casa, viu que o portão estava crivado de balas.

“No mesmo instante, liguei para meu irmão Fredson, que imediatamente mandou ligar para a polícia. Adentrei a casa junto com os policiais e no pé do portão identificamos algumas capsulas de pistola ‘.40’. Estamos analisando câmeras de segurança da redondeza pra ver se identificamos a moto e placa. Tanto eu quanto meu irmão estamos empenhados em descobrir quem foi o executor e principalmente o mandante deste crime”. Explicou Clebin em entrevista à nossa redação. Ele também afirmou sentir-se tranquilo apesar do ocorrido.

Para o prefeito Fredson, que pronunciou-se em entrevista para um veículo de comunicação, isso trata-se de um ataque político, todavia isso não o abala em nada. Fredson é pré-candidato a reeleição para a prefeitura de Pau D’ Arco. (da redação)