PARAUAPEBAS: Um homem morre e mais cinco pessoas testam positivo para o Coronavírus

Cidmar Teles (42) estava internado desde o último dia quatro e nesta sexta feira (10) faziam dois dias que ele estava entubado em uma UTI, a tarde ele não resistiu e veio a óbito. Para a segurança da família e amigos o corpo não foi liberado para o velório e foi levado direto para sepultamento.

Segundo familiares da vítima ele era funcionário da VALE e não tinha histórico de viagem. Cidmar testou positivo ao covid-19 após passar pelo teste rápido da Secretária municipal de saúde de Parauapebas e foi imediatamente internado.

A esposa e o filho já foram submetidos a exames, testaram negativos e estão sendo monitorados. Os onze contatos diretos de trabalho de Cidmar também estão sendo acompanhados.

ALERTA: A população de Parauapebas está em alerta, pois agora já são nove casos positivos para Coronavírus. Só nesta sexta feira (10), mais cinco casos foram confirmados dentre estes um homem de 48 anos que esta na UTI e respira com ajuda de aparelhos. Os demais são três homens e uma mulher com idades entre 31 e 45 anos. (Lourivan Gomes da redação, com informação do Carajás O Jornal)