PARAUAPEBAS: Tragédia no trânsito tira a vida de criança

Uma criança de apenas oito anos perdeu a vida no início desta manhã desta terça-feira (28) em um acidente de trânsito registrado na Rodovia Municipal Faruk Salmén, por volta das 6h30, em Parauapebas. Moisés Barros chegou a ser socorrido, mas morreu.

Pessoas que testemunharam o acidente informaram que um homem adulto, provavelmente pai da criança, pilotava a motocicleta quando perdeu o controle do veículo ao escorregar na pista. Os dois caíram e a criança bateu a cabeça no chão. A identificação do piloto ainda não foi divulgada.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o menino encaminhado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), porém não resistiu aos ferimentos e morreu. (Luciana Marschall)