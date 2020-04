Parauapebas registra primeiro óbito provocado pela Covid-19

A Prefeitura de Parauapebas, sudeste do Pará, confirmou nesta sexta-feira (10), em seu perfil em uma rede social, a morte de um paciente com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no município. A vítima foi um homem de 42 anos. Esta seria o décimo óbito provocado pela Covid-19 no Pará. G1 aguarda o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre o caso.