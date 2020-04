PARAUAPEBAS: Mulher de 39 anos é a quarta paciente que veio a óbito por Coronavírus

Na manhã deste sábado, 18, Parauapebas registra a quarta morte de paciente causada pela Covid-19.

É uma mulher de 39 anos, com histórico de diabetes. Iniciou febre e tosse no dia 07 deste mês. Procurou a Unidade de Pronto Atendimento – UPA no dia 11 de abril, quando realizou a coleta para realização do exame no Laboratório Central (Lacen), em Belém.

A paciente foi encaminhada para tratamento intensivo na UTI no dia 13 de abril e confirmada a doença no dia 15. Ela não tem histórico de viagem.

A Prefeitura de Parauapebas lamenta o falecimento da paciente e se solidariza com a família neste momento de dor.

(Ascom)