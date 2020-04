PARAUAPEBAS: Médico morre com Covid-19

A Prefeitura de Parauapebas confirmou a morte, nesta quinta (16), do médico Carlos Augusto Estorari, de 48 anos, vítima da Covid-19.

Conforme a assessoria de comunicação, o médico estava internado desde o dia 6 de abril em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com resultado positivo para a doença, divulgado no Boletim Epidemiológico do município publicado no dia 10 de abril.

Carlos era servidor público do município desde 2007 e atendia no Pronto Socorro Municipal e também no Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

“O governo municipal lamenta a perda do profissional, cidadão, filho e amigo que Carlos era e se solidariza com familiares e amigos neste momento de luto”, diz a nota. O médico é a terceira vítima fatal da doença em Parauapebas.

Não foram divulgadas, até o momento, as circunstâncias nas quais o médico foi contaminado.

(Com informações de Correio de Carajás)