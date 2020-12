Homem é preso por agredir esposa e ameaçá-la dentro de delegacia em Parauapebas

Um homem foi preso por agredir a esposa, nesta segunda-feira (28), em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a esposa do agressor compareceu à Delegacia para denunciar violência doméstica cometida pelo marido. Alguns minutos depois, o homem foi até a Unidade Policial e tentou agredir e ameaçar a vítima.