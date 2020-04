COVID-19: Parauapebas registra segundo óbito pelo vírus

Na noite desta quarta-feira, 15, Parauapebas contabiliza mais 4 casos confirmados, entre os quais a confirmação do segundo óbito por Covid-19 no município.

O falecimento do paciente foi informado na segunda-feira, 13, mas na ocasião o que havia era apenas suspeita da Covid-19. A vítima foi um idoso de 73 anos, com diabetes, hipertensão e cardiopatia. Ele foi atendido na rede particular com o quadro de Síndrome Aguda Respiratória Grave (SRAG).

O paciente procurou o Pronto Socorro Municipal já bastante debilitado e foi atendido na ala exclusiva para pacientes com síndrome gripal. Foi coletado o material para realização do exame no Laboratório Central (Lacen), em Belém, mas infelizmente o paciente faleceu.

Já o segundo caso confirmado deste boletim extra é um homem de 52 anos, sem histórico de doenças, que começou a apresentar sintomas no dia 06 deste mês. Ele procurou a UPA no dia 12, quando realizou a coleta do exame. O paciente está internado na UTI em rede particular de saúde.

Com os 4 resultados de hoje, sobe para 16 o número de casos confirmados de coronavírus e 2 óbitos.

(Com informações de Carajás O Jornal)