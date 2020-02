Jovens de Parauapebas elegem delegados para Conferência Municipal da Juventude

Até o dia 20 de fevereiro ao menos 13 pré-conferências serão realizadas em diversos pontos de Parauapebas para seleção de delegados que irão participar da Conferência Municipal da Juventude, nos dias 6 e 7 de março, com a missão de escolher sete representantes para ocuparem as cadeiras destinadas à sociedade civil no Conselho Municipal da Juventude (Comjup).

O assistente social Francisco Cleiton, que acompanha o processo, destaca que mensalmente o conselho realiza sessões e plenárias que são a forma da sociedade participar cobrando abertamente ações do conselho, que existe para defender políticas públicas voltadas aos jovens do município.

A conselheira Tamanda Alves destaca que as pré-conferências garantem minimamente a participação da juventude e não há número limitado para escolha de delegados. “A cada cinco participantes é eleito um. Após isso, na Conferência Municipal de Juventude, os delegados irão escolher os representantes da sociedade civil”.

Para a estudante Lorrana Vitória, que participou de uma pré-conferência realizada na escola que frequenta, nesta semana, os jovens estão mais ativos em busca dos direitos que possuem e necessitam de olhar atento. “Muitos jovens estão se perdendo e muitas vezes dizem que é culpa dos jovens, mas na minha opinião não. Porque o jovem precisa de apoio, precisa de ajuda”, destaca. (Luciana Marschall e Adersen Arantes)