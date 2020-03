SUSPEITO MORRE BALEADO EM TENTATIVA DE ASSALTO A MERCADO EM OURILÂNDIA DO NORTE

Um homem foi morto baleado na última terça-feira (3), após tentativa de assalto a um mercado em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

De acordo com o delegado José Carlos Rodrigues, superintendente de Polícia Civil do Alto Xingu, o dono do estabelecimento teria reagido ao assalto, tomado a arma do assaltante e o baleado. A vítima foi identificada como Dileno Mendes Brito, de 21 anos.

De acordo com o delegado Rodrigues, Dileno e um comparsa teriam anunciado o assalto dentro do mercadinho. O proprietário reagiu, brigou e tomou a arma de Dileno.

Em seguida, disparou contra o assaltante, que tentou fugir, mas caiu desmaiado metros depois. O dono do estabelecimento e o comparsa fugiram do local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou o suspeito baleado até o hospital municipal. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional de Redenção, mas não resistiu aos ferimentos. (G1/PA)