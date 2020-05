PREFEITO DE OURILÂNDIA DO NORTE, DR. VELOSO, PROPÕE LOCKDOWN EM TRÊS CIDADES DA PA-279

O gestor sugeriu a possibilidade de ampliar o isolamento nas cidades de Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu, onde Veloso disse que se não forem tomadas medidas mais radicais contra a disseminação do vírus na região, o crescimento do número de casos da Covid-19 tende a aumentar.

O prefeito de Ourilândia do Norte, Romildo Veloso, disse ainda ter sugerido uma barreira sanitária as margens do Rio Caiteté bloqueando e fazendo a triagem para a passagem apenas de caminhoneiros, veículos de emergência e de segurança.

Fechar tudo foi uma das sugestões pautada na reunião desta terça-feira (12) em que os três prefeitos participaram com seus respectivos secretários de saúde, no Palácio dos Pioneiros, sede do Poder Executivo de Tucumã, afim de discutirem estratégias para conter o avanço do novo Corona vírus na região. Também participou da reunião o Tenente Cel. Wendell, Comandante do 36° BPM.

De acordo com o prefeito municipal de Ourilândia do Norte, que também é médico, uma nova reunião deverá ocorrer na quinta-feira, 14, para decidir o que será colocado em prática. (Repórter Juscelino Show de Tucumã)